Anonymer Investor soll Palmers aus Pleite retten

Filiale in Zell am See schließt

Am 31. März bereits wurde die gesamte Palmers-Belegschaft über weitere Schritte informiert. Demnach folgte auf die erste Schließungswelle eine zweite im Zuge einer Restrukturierung. Von dieser betroffen ist die Filiale in Zell am See mit zirka zehn Mitarbeitern. In der ersten Welle traf es eine Filiale in der Salzburger Schwarzstraße. Insgesamt wurden in Salzburg knapp 50 Mitarbeiter Opfer von Filialschließungen.