„Krieg gegen die Hamas könnte morgen vorbei sein“

Für die Menschen in Israel ist der 7. Oktober 2023 immer noch präsent – und wird es wohl noch lange bleiben. Der Tag des Massakers. Der Tag, an dem mehr als 3000 Terroristen der Hamas in den frühen Morgenstunden vom Gazastreifen aus nach Israel vorgedrungen sind, mehr als 1200 Menschen – Kinder, Frauen, Alte, sogar Babys – auf grausamste Weise ermordet und mehr als 200 Menschen entführt haben. Rund 50 Geiseln befinden sich bis heute in den Händen der Terroristen, in etwa 20 von ihnen dürften noch am Leben sein. Eingesperrt unter unmenschlichen Bedingungen in den Terrortunneln tief unter dem Gazastreifen.