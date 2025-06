Bergung der Bayesian: Rumpf ist wieder über Wasser

Acht Schlingen wurden zur Hebung installiert

Die Segeljacht war am 19. August letzten Jahres gesunken und lag seitdem auf dem Meeresgrund vor dem Hafen von Porticello nahe Palermo in einer Tiefe von etwa 50 Metern. Sie wurde nun wieder an die Oberfläche gebracht, nachdem am Mittwoch der 72 Meter lange Mast gekappt worden war. Bevor das Schiff an Land gebracht werden kann, müssen die Ingenieure die Schlingen verstärken und vergrößern.