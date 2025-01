Gaming in Österreich ist „Zukunftsbranche“

Flut an neuen Apps jeden Tag

Die Agilität von Spieleentwicklern wird bei genauerem Blick schnell offenkundig. Wer ein möglichst großes Publikum erreichen will, müsse „plattform- und technologieagnostisch“ vorgehen – also für PC, Konsolen und Mobile gleichermaßen entwickeln. Und trotzdem ist der Weg zu den Spielenden kein einfacher. „In Mobile Stores kommen jeden Tag vierstellige Zahlen an neuen Applikationen. Das ist so eine Flut, es wird wenig kuratiert und der Kunde findet sich nicht zurecht“, gibt Filipp zu bedenken. Dennoch: Content werde immer gefragt sein. Ob man diesen am Smartphone, dem Fernseher, einer Konsole konsumieren wird? „Das ist irrelevant, weil wir es noch nicht sagen können. Außer, dass es in zehn bis fünfzehn Jahren nicht so aussehen wird wie heute.“