Nach Hummus-Rückruf: So reagiert der Hersteller

Lieferkette wird stärker in den Fokus genommen

Trotzdem zieht Wojnar’s Lehren aus den Vorkommnissen. Wie diese aussehen? Die gesamte Lieferkette wird noch stärker in den Fokus genommen, das bestehende Kontrollsystem weiter verschärft, heißt es. Die Zusammenarbeit mit den Lieferanten wird intensiviert, bestehende Qualitäts- und Sicherheitsstandards werden gemeinsam überprüft – alles mit dem Ziel, ähnliche Vorfälle in der Zukunft auszuschließen.