Das härteste Schwimm-Abenteuer der Alpen!

Nächster Halt: Der 64 Kilometer lange Bodensee

“Nach dem Attersee ist als nächster See im Juli der 64 Kilometer lange Bodensee dran“, so Bernhard. Ein Schwimm-Marathon der Extreme. „Wenn ich es schaffe, wäre ich der erste Österreicher, dem das gelungen ist.“ Im Herbst folgt der 17 Kilometer lange Wörthersee (Ktn) und in den nächsten Jahren stehen der Schweizer Genfersee (73 km), der italienische Gardasee (52 km), der Schweizer Vierwaldstättersee (39 km) und der italienische Lago Maggiore (65 km) an.