Hochzeit mit viel Stil und sehr elegantem Kleid

Dem Tennissport ist sie weiter eng verbunden. Heuer beim WTA-Turnier in Linz war die 29-Jährige Hallensprecherin. Es war für sie nach dem Karriereende 2023 eine besondere Rückkehr: „Ich habe früher ja auch in Linz gewohnt und es waren nur zwei Minuten von meiner Wohnung in die Halle. Es war immer etwas ganz Besonderes, zu Hause vor Familie und Freunden zu spielen. Die familiäre Atmosphäre hat mir immer besonders gut gefallen. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Die neue Rolle hat mir viel Spaß gemacht.“