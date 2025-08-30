Barbara Haas war Österreichs Nummer eins im Tennis, ehe sie 2021 von einer Handgelenks- und Schulterverletzung gestoppt wurde. Die Oberösterreicherin ist aber dem Tennissport aber weiter eng verbunden. Jetzt hat „Babsi“ ihre Jugendliebe Jonas geheiratet.
Eine Hochzeit mit viel Stil und sehr elegantem Kleid! Barbara Haas und ihre Jugend-Liebe Jonas haben „Ja“ gesagt. Die Bilder, die „Babsi“ auf Instagram postete, sprechen für sich.
Dem Tennissport ist sie weiter eng verbunden. Heuer beim WTA-Turnier in Linz war die 29-Jährige Hallensprecherin. Es war für sie nach dem Karriereende 2023 eine besondere Rückkehr: „Ich habe früher ja auch in Linz gewohnt und es waren nur zwei Minuten von meiner Wohnung in die Halle. Es war immer etwas ganz Besonderes, zu Hause vor Familie und Freunden zu spielen. Die familiäre Atmosphäre hat mir immer besonders gut gefallen. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Die neue Rolle hat mir viel Spaß gemacht.“
Aktuell für „Joyn“ im Einsatz
Aktuell kommentiert Haas die US Open in New York auf „Joyn“. Neben ihr sind auch die Ex-Profis Jürgen Melzer (heute Daviscup-Kapitän) und Stefan Koubek als Experten im Einsatz. Als Moderatorin fungiert Bianca Ambros, die einst auch eine sehr gute Tennisspielerin war und heute eine der besten Padel-Spielerinnen Österreichs ist.
