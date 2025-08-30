37-Jähriger attackiert Jugendliche mit Messer

Gegen 0.15 Uhr wurden in der Anton-Baumgartner-Straße die zwei 20-jährigen Frauen und ihre beiden Freunde (17 und 20 Jahre alt) plötzlich attackiert.

Erste Auseinandersetzung bereits im Bus

Die Jugendlichen waren zuvor gemeinsam mit dem Bus am Weg in eine Bar gewesen. Auf dem Weg dorthin kam es bereits zu einer Auseinandersetzung mit dem späteren Tatverdächtigen, der sich den vier Opfern gegenüber äußerst aggressiv verhielt.