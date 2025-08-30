Vorteilswelt
In der Nacht verfolgt

37-Jähriger attackiert Jugendliche mit Messer

Wien
30.08.2025 14:14
Die Jugendlichen flüchteten nach der Attacke und alarmierten die Polizei.
In der Nacht auf Samstag ist es in Wien-Liesing zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Vier Personen wurden mitten auf der Straße von einem vorerst Unbekannten mit einem Messer bedroht und attackiert.

Gegen 0.15 Uhr wurden in der Anton-Baumgartner-Straße die zwei 20-jährigen Frauen und ihre beiden Freunde (17 und 20 Jahre alt) plötzlich attackiert.

Erste Auseinandersetzung bereits im Bus
Die Jugendlichen waren zuvor gemeinsam mit dem Bus am Weg in eine Bar gewesen. Auf dem Weg dorthin kam es bereits zu einer Auseinandersetzung mit dem späteren Tatverdächtigen, der sich den vier Opfern gegenüber äußerst aggressiv verhielt.

Faustschlag ins Gesicht
In weiterer Folge eskalierte die Situation: Der Mann versetzte dem 17-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Kurz darauf zog der Angreifer plötzlich ein Messer und verfolgte die Gruppe. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin panisch die Flucht und liefen in unterschiedliche Richtungen davon.

37-Jähriger festgenommen
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die alarmierten Polizisten den Tatverdächtigen in der Nähe der Romy-Schneider-Gasse anhalten. Der 37-Jährige wurde eindeutig als Täter identifiziert und festgenommen.

