Abstoßend? Tuchel entschuldigt sich bei Bellingham

Für seine Aussage, Jude Bellingham wirke mit seinen Reaktionen manchmal „ein wenig abstoßend“, hat Englands Teamchef Thomas Tuchel nun um Entschuldigung gebeten. „Ich habe für die Schlagzeilen gesorgt, und es tut mir leid für den Ärger“, so der deutsche Trainer.
Hintergrund: In einem Radio-Interview mit „talkSPORT“ hatte Tuchel unlängst gemeint: „Wenn Jude lächelt, gewinnt er alle für sich. Aber manchmal sieht man die Wut, den Hunger und das Feuer – und das kommt so raus, dass es ein bisschen abstoßend wirken kann. Zum Beispiel für meine Mutter, wenn sie vorm Fernseher sitzt.“
„Hätte es besser wissen müssen“
Eine harte Aussage, die der Coach jedoch gar nicht so meinte. Am Freitag entschärfte Tuchel seine Worte nun. „Um es ganz klarzumachen, ich habe dieses Wort unabsichtlich benutzt. Es gab keine Botschaft, keine versteckte Agenda. Ich habe für die Schlagzeilen gesorgt, und es tut mir leid für den Ärger. Ich bin erfahren genug und hätte es besser wissen müssen. Ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Freiheiten, weil ich das alles in meiner Zweitsprache mache. Es war am Morgen nach einer Niederlage, mit wenig Schlaf, in einem Live-Interview – und ich habe das falsche Wort benutzt“, meinte der 52-Jährige im Rahmen der Kader-Bekanntgabe für die beiden WM-Quali-Spiele gegen Andorra und Serbien. Alles also nur ein Versprecher ...
Außerdem habe Tuchel direkt den Kontakt zu Bellingham gesucht und die Sache mit ihm geklärt. Aufgrund einer Schulterverletzung wird der Real-Star den „Three Lions“ in den beiden Länderspielen nicht zur erfügung stehen.
