Abstoßend? Tuchel entschuldigt sich bei Bellingham

„Hätte es besser wissen müssen“

Eine harte Aussage, die der Coach jedoch gar nicht so meinte. Am Freitag entschärfte Tuchel seine Worte nun. „Um es ganz klarzumachen, ich habe dieses Wort unabsichtlich benutzt. Es gab keine Botschaft, keine versteckte Agenda. Ich habe für die Schlagzeilen gesorgt, und es tut mir leid für den Ärger. Ich bin erfahren genug und hätte es besser wissen müssen. Ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Freiheiten, weil ich das alles in meiner Zweitsprache mache. Es war am Morgen nach einer Niederlage, mit wenig Schlaf, in einem Live-Interview – und ich habe das falsche Wort benutzt“, meinte der 52-Jährige im Rahmen der Kader-Bekanntgabe für die beiden WM-Quali-Spiele gegen Andorra und Serbien. Alles also nur ein Versprecher ...