Mit dieser Liste dauert der Einkauf etwas länger

Ausverkauft – aber noch nicht ganz! Das Woodstock der Blasmusik (26. bis 29. Juni) hat es wieder einmal geschafft: Tagestickets gibt’s nur noch für Donnerstag und Freitag. Aber Kinder müssen nicht traurig sein, denn wer am Sonntag mit den Noten zum Gesamtspielchen vor 10 Uhr beim Eingang steht, darf natürlich rein. Von 11 bis 16 Uhr ist nämlich Familien-Sonntag mit Kinder-Konzerten, Mitmach-Programm und dem eigenen Gesamtspielchen, bei dem der Nachwuchs gemeinsam musiziert. Doch damit 100.000 Blasmusik-Freunde in einem Ort mit nicht einmal 1400 Einwohnern zu Gast sein dürfen, bedarf es einiges an Infrastruktur: