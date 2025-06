So sieht die beliebteste Wohnung des Landes aus

Besonders teuer ist es im Westen: In Salzburg liegt der Durchschnittspreis der meistgesuchten Wohnung heuer bei 1021 Euro. In Vorarlberg sind es 1018, in Tirol 1003 Euro. Mit 695 Euro am günstigsten ist die gefragteste Miete inklusive Betriebskosten in der Steiermark.