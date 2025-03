Wien startet Versuch für klimaneutrale Baustelle

Zweimal 200 Meter Wasserleitung in Penzing könnten Geschichte schreiben: Zwei nun eingerichtete Baustellen von Wiener Wasser – am Waldweg und in der Alpengartenstraße – dienen dem Rathaus, der Wiener Wirtschaftskammer und der Baufirma Porr als Versuchsstation für das Experiment einer klimaneutralen Baustelle.