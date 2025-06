Vorsicht bei Sonnwendfeuern: Das rät die Feuerwehr

Egal ob das Osterfeuer am Karsamstag oder Feiern anlässlich der Sommersonnenwende – für die Steirer stellen Brauchtumsfeuer eine große Tradition dar. Am Samstag ist es wieder so weit und zahlreiche Sonnwendfeuer in der ganzen Steiermark erhellen den Nachthimmel. Die Feuerwehr appelliert aber an Veranstalter und Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen.