Autorin Martina Parker ist eine waschechte Lady!

Mit ihrer Miss Brooks geht sie ein wenig den Freundinnen ihrer so erfolgreichen Gartenkrimis fremd. „Ich hatte einfach Lust auf ein neues Setting und neue Protagonisten.“ Das Setting für „Miss Vergnügen“ hat sie in Wien gefunden – hier lässt ihr untreuer Ehemann Miss Brooks einfach sitzen. In einem Häuschen am Mühlwasser zerdeppert sie nicht nur Teller, um die Trennung zu überwinden, sie lenkt sich mit dem Häkeln kleiner Sorgenpüppchen ab. „Denen kann man seine Sorgen erzählen, und damit sind sie weg“, erklärt die Autorin. „Ich habe beim Schreiben selbst wieder mit dem Häkeln angefangen. In der zweiten Auflage wird es jetzt eine Häkelanleitung für die Püppchen geben.“