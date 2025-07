Salzburg: Dieser Jedermann ist in guten Händen

Da Capo für den Hofmannsthal-Klassiker mit Philipp Hochmair in der Hauptrolle des Jedermann, der Samstagabend in Salzburg Premiere feierte. Robert Carsens Inszenierung hat in ihrem zweiten Jahr an Intensität nicht nachgelassen. Hochmair erreicht inmitten eines erstklassigen Ensembles beklemmende Größe.