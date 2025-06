Wenn der Wald zur verletzlichen Kinderstube wird

Das Motto sollte jetzt lauten: Ruhe – Jungtiere nicht aufscheuchen

„Diese Strategie rettet sie vor Fressfeinden – aber sie macht sie auch besonders anfällig, für moderne Gefahren: Kreiselmäher, frei laufende Hunde oder Spaziergänger, die nur augenscheinlich verlassene Jungtiere mitnehmen und retten wollen. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht“, warnt Konrad Mylius, österreichweiter Präsident der „Land& Forstbetriebe“. Die tragischen Folgen: Ein Rehkitz, das von Menschen berührt wird, kann den elterlichen Geruch verlieren. Dann nimmt es die Mutter unter Umständen nicht mehr an – das bedeutet den sicheren Tod. Sein Appell: „Wer ein vermeintlich hilfloses Jungtier entdeckt, möge es in Ruhe lassen, Abstand halten und notfalls die Jägerschaft oder Grundeigentümer verständigen. In den allermeisten Fällen ist das Muttertier in der Nähe – auch wenn wir es gerade nicht sehen.“