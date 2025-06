Mann in Vorarlberg durch Heuballen-Presse verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bezau. Der Mann war mit der Herstellung und automatischen Schnürung rechteckiger Heuballen beschäftigt, als es zu einem technischen Defekt an der Maschine kam. Er griff daraufhin bei laufendem Betrieb in den Bereich der Nylonschnur-Ausgabe. Dabei wurde sein rechter Oberarm von der Presse erfasst und gequetscht.