Dreimal Gold für unsere Schwimm-Athletinnen

Gleich geht bereits es weiter

Das Meer am Peloponnes hat das sympathische Trio gegen das Leistungssport-Zentrum Südstadt in Maria Enzersdorf bei Wien eingetauscht. Hier trainieren die 27-Jährigen Wassersportlerinnen mit großem Erfolg. Insgesamt haben die Alexandris schon 15 WM- und EM-Titel für Österreich geholt. Und der Höhepunkt dieser Saison wartet noch. Es ist die Schwimm-WM am 11. Juli in Singapur. Zuvor geht es für sie in ein Trainingslager in Japan.