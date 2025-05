Pannenhelfer aus Wien sind die besten des Landes

Aufgabenstellungen bis hin zur Fahrradpanne

„Die Aufgabenstellungen waren vielfältig und teilweise wirklich knifflig. Unsere Techniker mussten in unterschiedlichen Mobilitätsbereichen zeigen, was sie können“, erklärt Herbert Zwanzinger, Leiter des technischen Qualitätsmanagements des Mobilitätsclubs. So mussten die Profis Pannen an Autos mit Verbrennungsmotor, Elektro- und Hybridantrieb sowie an Fahrrädern und Motorrädern lösen. Mit vorgegebenen Zeitlimit.