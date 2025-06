Erotische Bücher: Mut zum prickelnden Kopfkino!

Nach einer missglückten Intimrasur liegt die 18-jährige Helen im Krankenhaus und fühlt sich dort so in Plauderlaune, dass sie über ihre ersten Erfahrungen mit Sex spricht. Tabuthemen wie Selbstbefriedigung und Menstruation nimmt sie auch gleich durch, bevor sie sich in einen Krankenpfleger verliebt. Soweit die Kurzfassung von Charlotte Roches „Feuchtgebiete“, einem Buch, das 2008 eine neue Ära der Literatur für Frauen einläutete.