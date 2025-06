„Hausherr“ Messi darf Klub-WM in Miami eröffnen

Koller musste bei Al Ahly gehen

Beim 44-fachen Landesmeister aus Kairo war der Schweizer Marcel Koller bis Ende April Trainer. Unter Österreichs Ex-Teamchef holte Al Ahly zweimal die Champions-League-Trophäe in Afrika. Nach dem Halbfinal-Aus in diesem Jahr musste Koller gehen, der Spanier Jose Riveiro steht nun am Ruder. Klingendster Name im Kader der Ägypter ist Nationalstürmer Trezeguet.