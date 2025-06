Blamabel! FIFA verschenkt Tickets für die Klub-WM

Ticketpreise fallen

Die FIFA setzt auf ein dynamisches Preismodell: Je größer die Nachfrage, desto höher der Preis. Doch derzeit läuft es genau umgekehrt - bei 24 der 48 Vorrundenspiele ist der Preis bereits unter 36 Dollar gefallen. Darunter: Dortmunds Auftakt am 17. Juni in New York gegen Fluminense sowie das dritte Bayern-Gruppenspiel am 24. Juni in Charlotte gegen Benfica.