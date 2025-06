Kazuna Taguchi: Filigrane Blicke ins Schattenreich

Kazuna Taguchi: „The Eyes of Eurydice #32“, 2022, Gelatin Silver Print, 16,6 x 12,1 cm (Bild: mumok/Courtesy of the artist)

Kazuna Taguchi: „The Eyes of Eurydice #10“, 2019, Gelatin Silver Print, 16,6 x 12,1 cm (Bild: mumok/Courtesy of the artist)