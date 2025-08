Bloéb gibt „Romeo & Julia“ als schrille Zirkusshow

The greatest Show on earth

Dem Stück haben sich heuer auch die Tiroler Volksschauspiele in Telfs angenommen und es auf ihre Art interpretiert. Regisseur Gregor Bloéb machte daraus ein Show. Aber nicht irgendeine, sondern „The greatest show on earth“. Der eine oder andere Premierengast mag am Donnerstagabend vielleicht ein wenig irritiert bzw. überfordert gewesen sein – ob der Skurrilität. Die Show startete bereits, als die Besucher noch bei einem Aperol Spritz im Foyer plauderten. Ganz plötzlich war man – zwischen bizarren Figuren – mitten im Stück. Willkommen bei „Romeo und Julia – The greatest show on earth“. Bloéb legt den Klassiker als Zirkusshow an, die Telfer Kuppelarena, ein Zelt – bietet das perfekte Ambiente dafür. Nach dem Prolog dürfen die Gäste dann in die eigentliche Arena – und dort geht die Show dann erst so richtig los. Und wie!