„Verletzte den Umständen entsprechend wohlauf“

Ärzte und Pfleger kamen aus dem Urlaub

Ins Rollen kam der Großeinsatz für die Spitäler am Dienstag um 10.08 Uhr mit einem Voralarm für einen sogenannten Massenanfall von Verletzten (MANV). Man richtete das Szenario auf bis zu 100 Verletzte aus. „Wir wussten zunächst nicht, wie viele tatsächlich kommen werden, daher haben wir einen personellen Polster geschaffen“, so Köle. In allen drei involvierten Spitälern wurden Ärzte und Pflegepersonal aus der Freizeit bzw. dem Urlaub geholt. Alle ärztlichen Leiter betonen die große freiwillige Bereitschaft dafür. So standen etwa alleine am UKH binnen kürzester 30 zusätzliche Köpfe an medizinischem Personal bereit.