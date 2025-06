„Traurig!“ Neue Aufregung um Formel-1-Kalender

Am Dienstag hat die FIA den Formel-1-Kalender für 2026 präsentiert. Dabei fällt nicht nur Imola für das neue Rennen in Madrid weg, auch Monaco und Kanada haben die Plätze getauscht. Der Monaco-GP findet somit am 7. Juni 2026 statt, das Rennen in Montreal wird am 24. Mai ausgetragen. Da vor Kanada in Miami gefahren wird, ist dieser Schritt geografisch nachvollziehbar. Doch genau diese Umstellung sorgt nun für neuen Zündstoff.