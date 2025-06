Irans Gegenschlag mit jordanischer Hilfe abgewehrt

Teheran wertet Angriff als Kriegserklärung

Wer auf die „Zerstörung Israels“ hinarbeite, werde „eliminiert“, betonte er. Israel hatte in der Früh mehrere Ziele im Iran angegriffen, darunter in der Hauptstadt Teheran und in der Atomanlage Natanz. Iranischen Medienberichten zufolge wurden bei den Angriffen auch der iranische Armeechef Mohammed Bagheri und der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, getötet. Irans Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei drohte Israel mit folgenschweren Konsequenzen. Denn das militärische Vorgehen der Regierung von Premier Benjamin Netanyahu wertet die Führung in Teheran als Kriegserklärung. Israel habe damit alle roten Linien überschritten, sagte Außenminister Abbas Araghchi laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Er forderte den UN-Sicherheitsrat dazu auf, sich sofort mit dem Vorfall zu befassen.