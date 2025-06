Vater verursacht Unfall, Sohn (13) schwer verletzt

Ein schockierender Unfall erschütterte am Donnerstagabend die Westautobahn (A1) bei Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten (NÖ): Ein 13-jähriger Bub aus Steyr wurde bei einem Crash schwer verletzt – sein eigener Vater (42) dürfte in beeinträchtigtem Zustand am Steuer gesessen haben.