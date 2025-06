Mann mit Revolver und Tarnkleidung in Supermarkt

Ein sichtlich betrunkener Mann in voller Tarnkleidung hat am Donnerstag in einem Supermarkt in Wien-Margareten für Entsetzen gesorgt. Schwer bewaffnet und mit Drogen bepackt, schlenderte der 55-jährige Österreicher seelenruhig durch die Regale. Ein aufmerksamer Kunde schlug Alarm – und rief die Polizei.