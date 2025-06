78er-Runde! Fehlstart von Sepp Straka bei US Open

Straka biss sich auf dem Par-70-Kurs mit seinen tiefen Roughs wie eine Reihe weiterer Golf-Asse die Zähne aus. Dem gebürtigen Wiener gelang kein einziger Schlaggewinn, dafür kassierte er vier Bogeys und auf den Bahnen 9 und 14 sogar Doppelbogeys. Am Ende stand seine scoretechnisch schlechteste Runde in diesem Jahr zu Buche. Auch beim Masters und dem Genesis Invitational war er jeweils mit einer 78 ins Turnier gestartet, aber auf Par-72-Plätzen – bei beiden verpasste der ÖGV-Golfer den Cut. Das droht Straka auch bei den US Open, wo er am Freitag zumindest vier Schläge aufholen muss, um ins Wochenende zu kommen.