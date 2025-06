Graz: Wer steckt hinter Skandal-Posting der FPÖ?

Er ist noch recht neu im Amt, hat aber schon echtes Problem: Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann Thomas Dim muss dafür büßen, was ein Mitarbeiter angerichtet hat. Dieser klopfte nach dem mörderischen Amoklauf von Arthur A. (21) in Graz ein skandalöses Facebook-Posting in die Tastatur. Die „Krone“ weiß, was dahintersteckt und was jetzt droht.