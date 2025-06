Bullen starten in das Abenteuer Klub-WM

Nach vier intensiven Trainingstagen in Taxham beginnt für Fußball-Vizemeister Salzburg heute mit der Reise in die Vereinigten Staaten das große Abenteuer Klub-Weltmeisterschaft. Insgesamt besteht der Bullen-Tross aus 62 Personen, 28 davon sind Spieler. Auch weil die Gruppe so groß ist, gibt es bei der Anreise zwei unterschiedliche Routen. Die Mehrheit fährt zunächst mit dem Bus nach München und reist von dort direkt nach New York. Der andere Teil fliegt über Salzburg nach Frankfurt und von dort dann weiter in den „Big Apple“, wo die Truppe von Trainer Thomas Letsch außerhalb von Manhattan in New Jersey ihr Quartier für das Turnier beziehen wird. Von dort aus reist die Mannschaft dann jeweils einen Tag vor einer Partie an den Spielort.