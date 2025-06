Camping-Hochburg Kärnten: Neue Pläne am Wörthersee

Kärnten gilt mittlerweile als Eldorado für Camping, Glamping und grünes Camping. Allein im Vorjahr wurden 453.700 Camping-Gästeankünfte verzeichnet, was sogar ein Allzeitrekord ist. Auch der mächtige Falkensteiner-Konzern hat sich in Kärnten längst auf Camping eingelassen, bietet den Hafnersee an. Nun gibt es sogar Pläne für Klagenfurt.