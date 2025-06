Spielberg-Sperre droht, aber „ich ändere nichts“

Nach seinem Rammbock-Manöver in Barcelona steht Max Verstappen beim Großen Preis von Kanada zusätzlich unter Druck. Denn der Red-Bull-Pilot darf sich beim Grand Prix in Montreal keinen Strafpunkt leisten, sonst muss der Niederländer beim Heimrennen des Austro-Rennstalls in zwei Wochen vor Tausenden Oranje-Fans in Spielberg zuschauen. Trotz der drohenden Sperre will Verstappen im WM-Kampf zurückschlagen und betont: „Ich ändere gar nichts!“