Erster Saison-Weltcup ist auch schon der letzte

„Das ist richtig schade! Man trainiert so viel, hat dann aber kaum internationale Rennen. In anderen Sportarten gibt’s alle zwei Wochen einen Weltcup“, seufzt Julian Schöberl vom WSV Ottensheim. Denn für Österreichs Ruderer gilt (mit einer Ausnahme): Der am Freitag startende erste Weltcup der Saison in Varese/It. ist auch schon wieder der letzte! Weil der Weltverband den für die Ausrichtung nötigen Betrag sehr hoch ansetzt, gibt’s heuer im Kalender überhaupt nur zwei Weltcup-Veranstaltungen.