Komplett ausgerastet und Bruder mit Messer bedroht

„Heute nicht mehr sicher, ob ich Drohung tatsächlich ausgesprochen habe“

Bei seiner Einvernahme schweigt der Messermann noch beharrlich. Anders in der Verhandlung am Donnerstag, wo er sich zumindest teilschuldig bekennt. „Ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob ich die Drohung tatsächlich ausgesprochen habe. Aber ich hätte diese niemals in die Tat umgesetzt. Ich war halt irgendwann auf 180“, gibt der Unbeherrschte zu Protokoll. Das Messer habe er ohnehin nur kurz in der Hand gehalten und dann wieder weggelegt. Was auch eine als Zeugin geladene Bekannte, die an jenem Abend zu Besuch war, bestätigt.