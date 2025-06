Wahnsinnsfahrt ohne Schein – und auf Freigang

Der Verteilerkreis Favoriten – einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Wien, und damit auch einer der am stärksten befahrenen. Genau dort spielte sich am 12. Dezember letzten Jahres eine waghalsige Verfolgungsjagd ab. Bei der ein 25-Jähriger auch auf der Tangente wendete und in den Gegenverkehr weiterraste. Verletzt wurde zum Glück niemand, zwei Autolenker konnten rechtzeitig bremsen, bauten lediglich einen Auffahrunfall.