Maskottchen verleiht Skisprung-Mädels Flügel

„Didl, Didl! Komm her, wir haben eine Überraschung.“ – Österreichs Skisprung-Mädels hatten beim ersten Trainingskurs in Tirol mit Neo-Cheftrainer Thomas Diethart eine richtige Gaudi, Ex-Weltcupsiegerin Eva Pinkelnig und Co. kürten eine riesige „Diddl-Maus“ zum neuen Maskottchen.