Andi Herzog: „Es wird einige Stars erwischen!“

Bei diesem Spektakel in den USA schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als Fan ist es super, so viele Topteams bei einem Turnier zu sehen. Messi, Mbappé und Co. könnten ein Jahr vor der WM für jenen Begeisterungs-Booster sorgen, den das US-Team mit schwankenden Leistungen nicht auslösen konnte. Kehrseite ist der Angriff auf die Gesundheit der Spieler – die Anstrengungen werden sich erst mittelfristig auswirken, im Herbst wird es einige Stars mit Verletzungen erwischen. Die durch die aufgeblähte Klub-WM bis 2026 zwei Jahre fast durchgehend im Einsatz sind ...