Julian Fässler wird neuer Direktor der WKV

Fässler wird bereits am 21. Juli 2025 in die Wirtschaftskammer eintreten und zunächst als stellvertretender Direktor die Leitung der wirtschaftspolitischen Abteilung übernehmen. Der Dornbirner war über zehn Jahre in diversen Funktionen beim Verpackungsspezialisten ALPLA tätig, zuletzt als Standortleiter des Headquarters in Hard. Parallel dazu hat er auch politisch Karriere gemacht – unter anderem saß er für die ÖVP im Landtag und war Vizebürgermeister seiner Heimatstadt. „Julian Fässler bringt dank seiner beruflichen und politischen Erfahrung und Vernetzung ideale Voraussetzungen für diese Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik mit. Seine hohe Leistungsbereitschaft, seine analytisch-besonnene Arbeitsweise und sein kommunikativer, verbindend-kooperativer Führungsstil sind zudem ideale persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten für diese Funktion“, streut WKV-Präsident Karlheinz Kopf dem Neuen Rosen.