Tote durch Schüsse nahe Verteilungszentrum in Gaza

Nach Berichten über einen vorherigen tödlichen Zwischenfall in der Nähe eines Verteilungszentrums in Rafah hatte die Armee am Montag mitgeteilt, mehrere Personen hätten sich den Soldaten auf bedrohliche Weise genähert. Dies sei trotz Warnungen geschehen, es handle sich bei dem Gebiet um eine aktive Kampfzone. Die Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben, um die Personen zum Rückzug zu bewegen.