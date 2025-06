Historische Blamage: Spott für Tuchels Engländer

Historisches Spiel

Am Samstag hatte England in der WM-Qualifikation nur knapp mit 1:0 bei Außenseiter Andorra gewonnen, am Dienstag gab’s nun einen herben Dämpfer. Die Engländer verloren ein Testspiel gegen Senegal mit 1:3 (1:1) und kassierten damit die erste Niederlage unter dem deutschen Trainer.