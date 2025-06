Salzburg bedient mit Sondertrikot viele Klischees

Das neue Trikot von Bundesliga-Vizemeister Salzburg für die anstehende Klub-WM ist da! Der amerikanische Modedesigner KidSuper (mit bürgerlichem Namen Colm Dillane) ließ seiner Kreativität freien Lauf. Die neue Wäsch’ (das zweite Trikot wurde noch nicht präsentiert) soll die Bergwelt, die Naturvielfalt und die Gletscher der Alpen darstellen. Besonders auffallend ist die Edelweiß-Blüte, die in Österreich als Nationalblume gilt und Mut, Tapferkeit, Liebe sowie Treue symbolisiert. Durch dieses Design, das unter dem Motto „The Sound of Salzburg“ an das berühmte amerikanische Musical „The Sound of Music“ angelehnt ist, bedienen die Bullen sehr viele der Klischees, die man in den Vereinigten Staaten über Österreich hat.