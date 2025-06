Zweitwärmster bisher weltweit gemessener Mai

Sehr trocken in Teilen Nordwesteuropas

In Teilen von Nordwest- und Mitteleuropa sei der Frühling – also März, April und Mai - zudem außergewöhnlich trocken gewesen. „In Teilen Nordwesteuropas wurden die niedrigsten Niederschlags- und Bodenfeuchtigkeitswerte seit mindestens 1979 verzeichnet“, hieß es. Die Trockenheit habe in Europa zu dem niedrigsten Frühjahrsabfluss seit Beginn solcher Aufzeichnungen im Jahr 1992 geführt.