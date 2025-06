„Dass so etwas bei uns passiert, ist Wahnsinn!“

Wohl noch nie hat Österreichs Nationalteam einen Sieg derart schaumgebremst bejubelt wie das 4:0 in der WM-Qualifikation am Dienstag in San Marino. Die ÖFB-Kicker schlichen nach dem Schlusspfiff langsam zu der mit 1500 österreichischen Fans gefüllten Tribüne und brachten die obligatorische Welle nur zaghaft hinter sich. Danach versammelten sich Marko Arnautovic und Co. rund um das in Schwarz gehaltene Transparent mit zwei weißen Kreuzen und der Aufschrift „Graz“.