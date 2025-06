So viel Arbeit steckt hinter der Tiroler Almidylle

Es gibt neuralgische Punkte auf Almen, wo sehr viele Gäste und Wanderer und sehr viel Almvieh zusammentreffen. Was wird getan, um diese Punkte zu entschärfen?

Wir informieren laufend unsere Betriebe, wir haben auch gemeinsam mit dem Alpenverein Warnschilder entwickelt, damit die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie auf die Alm kommen. Und es war auch wichtig, dass die Tourismusverbände das richtige Verhalten vermitteln: Also nicht mitten durch die Herde marschieren, sondern Sicherheitsabstand einhalten, speziell mit Hunden. Ich möchte dringend davon abraten, Kinder auf liegende Kühe zu setzen. Uns werden immer wieder Fotos von solchen Szenen zugespielt. Das erhöht nur das Risiko und bringt niemandem etwas. Die Almbauern waren vor den Wanderern da. Man ist gerne gesehener Gast auf der Alm, aber man ist Gast.