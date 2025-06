Cloppenburg will Kaufhaus Tyrol übernehmen

Der deutsche Modeunternehmer Patrick Cloppenburg will das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck übernehmen. Laut einer Mitteilung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) will die Horn Grundbesitz GmbH (Liechtenstein), eine Tochtergesellschaft der JC Luxemburg Holding SCSp (Luxemburg), die alleinige Kontrolle über das Kaufhaus Tyrol erwerben. Deren Geschäftsführer ist Cloppenburg, 42, Inhaber der Modekette Peek & Cloppenburg. Der gewünschte Zusammenschluss wurde der BWB bereits am 6. Juni gemeldet.