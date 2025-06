Nach Bluttat in Graz: Appell von Teamchef Rangnick

Der 4:0-Pflichtsieg der ÖFB-Auswahl in San Marino war am Dienstag nicht viel mehr als eine Randnotiz. Der Amoklauf in Graz warf einen dunklen Schatten auf den zweiten Sieg im zweiten WM-Quali-Spiel. „Wir müssen in der heutigen Zeit alle aufeinander aufpassen und Kinder und Jugendliche so groß werden lassen, wie es früher bei uns war“, lautete Ralf Rangnicks Appell.