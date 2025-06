Beachcamp! Ballspaß statt Exzessen bei „Tutto Gas“

Training direkt am Strand

Mit fünf Beachvolleyball-Coaches trainierten 48 Teilnehmer aus Kärnten und 15 aus Leoben von Samstag bis Dienstag direkt am Strand – dazwischen gab’s auch zwei Turniere. Vom Anfänger bis zum ambitionierten Hobby-Spieler war alles dabei. Huber: „Ein paar der jüngeren Teilnehmer haben sich die Party in Lignano auch einmal angesehen. Und klar stoßen wir am Abend an – aber großteils war es ein richtig lässiges Sport-Wochenende.“