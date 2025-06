Waffenfabrik Putins nach Drohnenangriff in Brand

Bei einem Drohnenangriff ist es dem ukrainischen Militär gelungen, die Anlage eines russischen Waffenherstellers in Brand zu setzen. Auf Videos sind Explosionen, hohe Flammen und Rauch zu sehen. In der Militäranlage in Mitschurinsk in der Oblast Tambow sollen hochtechnologische Flug- und Raketensteuerungssysteme produziert werden.